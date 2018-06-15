Близкие участника Дома-2 Иосифа Оганесяна бьют тревогу – мужчина довел свою мать Рипсиме Оганесовну до больничной койки. Женщина увидела по телевизору, то, как сын строит отношения со своей девушкой Сашей Черно и ей стало плохо.

Близкие участника "Дома-2" Иосифа Оганесяна бьют тревогу – мужчинадовел свою мать Рипсиме Оганесовну до больничной койки. Женщина увидела потелевизору, то, как сын строит отношения со своей девушкой Сашей Черно и ейстало плохо.Рипсиме Оганесовна уже высказывалась по поводу пассии наследника. Она несколько раз заявляла, что Черно злобная хабалка со сквернымхарактером. Женщина очень переживает за Иосифа, поэтому постоянно просит его оставить Сашу и найтисебе уравновешенную и интеллигентную невесту.Отметим, что родительницу Оганесяна можно понять, ведь взаимоотношенияэтой колоритной парочки нельзя назвать идеальными – скандалы, которые устраивает пышнотелаязазноба Иосифа шокируют даже многое повидавших редакторов телестройки. Вот и РипсимеОганесовна не выдержала. По словам соседей после очередного просмотра шоу родительница,которая, судя по всему, страдает сахарным диабетом, впала гипогликемическуюкому."Иосиф с моей станицы Кущевская, я их семью очень хорошознаю и общаюсь, мы живем через дом. Что происходит дома – вы даже представитьсебе не можете! После очередных плевков и избиений сына у Рипсиме былинсулиновый криз, а добил факт избиения девочки, где сын тоже принял участие всодружестве с дикобразом. Родители просто обессилели, а забрать его не могут. Всемью она [Саша] попадет только через смерть родителей!" – написалнеравнодушный зритель "Дома-2" в соцсетях.Добавим, что известие об обострении заболевания уродительницы не помешало Оганесяну осуществить задуманное. Парень решилсясделать предложение возлюбленной прямо на съемочной площадке. "Я тебя оченьлюблю и не вижу своей жизни без тебя. Хочу, чтобы ты это знала", – сказал Иосиф.После чего он молчавстал на одно колено перед Черно и достал помолвочное кольцо. Спустявремя после шока девушка, конечно же, сказала да, сообщает Dom2Life.ru