Житель Новокузнецка, застреливший бывшую жену, был ее партнером по бизнесу. Конфликт мог возникнуть как на бытовой почве (женщина не давала экс-супругу видеться с детьми), так и из-за разногласий в бизнесе.

Житель Новокузнецка, застреливший свою бывшую жену, был ее партнером по бизнесу.Имя убийцы — Юрий Калачев. Вместе со своей женой Анной Цап он владел несколькими компаниями. Так, несколько раз они перепродавали друг другу фирму "Коммунсервис", которая занималась сбором и обработкой сточных вод. В 2016 году компания была продана третьим лицам.Кроме того, Анна Цап владела компанией "Автостройснаб", а до 2017 года она была совладелицей ООО "Новокузнецкий завод трубной изоляции" (а его учредителем и директором был Калачев). Помимо этого завода Калачев владел еще тремя фирмами, а Цап была гендиректором "Промтранссервис-НК".Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, конфликт мог возникнуть как на бытовой почве, так и из-за разногласий в вопросах бизнеса. У пары было четверо детей. По некоторым данным, бывшая жена запрещала Калачеву с ними встречаться.Между тем ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что убийца не был крупным бизнесменом, а семья не была известна в Новокузнецке.15 июня Калачев пришел к своей экс-супруге на работу и застрелил ее. Женщина скончалась в машине скорой помощи. Потом убийца забаррикадировался в офисе и покончил с собой. Больше никто не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".