Конец весны – начало лета традиционно не баловали застройщиков и частных продавцов недвижимости в Москве спросом. Однако в последнее время тенденция изменилась. Это, по словам гендиректора Управления экспериментальной застройки микрорайонов Альберта Суниева, связано с рядом моментов, в том числе, с экономической ситуацией в стране. И, если раньше наблюдался спад покупательской активности, то сейчас тенденция стала прямо противоположной.

Конец весны – начало лета традиционно не баловали застройщиков и частных продавцов недвижимости в Москве спросом. Однако в последнее время тенденция изменилась. Это, по словам гендиректора "Управления экспериментальной застройки микрорайонов" Альберта Суниева, связано с рядом моментов, в том числе, с экономической ситуацией в стране. И, если раньше наблюдался спад покупательской активности, то сейчас тенденция стала прямо противоположной.Альберт Суниев рассказал, что в апреле 2018 года, в отличиеот предыдущих двух лет, уровень спроса вырос на 10%. Это, по его словам,связано с возможным повышением цен и ипотечных ставок. "Таким образомтекущая экономическая нестабильность послужила катализатором для поддержанияпоказателя спроса на высоком уровне на протяжение всех месяцев 2018 года",– отметил он.В настоящее время на рынке жилья наблюдается некий ажиотаж,связанный с жесткой конкуренцией среди застройщиков и предстоящими изменениямив 214-ФЗ. На фоне этого, рассказал Суниев, на рынок активно выходят новыеобъемы жилья, организуются акции, даются скидки. "Так к прошедшим майскимпраздникам покупателям предлагался не только стандартный дисконт в размере5-6%, но и увеличенный до 15-24% на определенный пул квартир и апартаментов",– сказал он, ссылаясь на данные экспертов компании "Мосреалстрой"По последним данным, средняя цена "квадрата" (безучета элитного класса) в старой Москве составила 209,3 тысячи рублей (+0,3%), ас учетом дисконта – 196,3 тысячи. В эконом-классе средняя цена составила 117,4тысячи рублей, в комфортклассе – 178,5 тысячи, в бизнес-классе – 261,6 тысячи, вэлитклассе – 810,7 тысячи рублей. В то же время, средняя цена предложенияквартир в Новой Москве по итогам мая составила 105,6 тысячи. Наибольшим спросомпользуются Западный, Северо-восточный, Юго-восточный и Северный округа столицы.Как уточнил глава "Управления экспериментальной застройкимикрорайонов", в целом структура распределения по округам соответствуетданным за аналогичный период годом ранее.Что касается распределения востребованности квартир по их площади,то, по словам Альберта Суниева, Основной объем спроса остается в диапазоне от30 до 70 квадратных метров. Причем, и в старых границах столицы, и вприсоединенных территориях наибольший спрос приходится на квартиры площадью 30– 40 квадратных метров (около 20% и 32% соответственно). Отметим, что в мае нарынок недвижимости старой Москвы вышли три новых проекта, а также появились дополнительныекорпуса в шести уже реализующихся объектах. Общий объем нового предложения вэтом месяце составил почти 1100 квартир. Всего в исторических границах столицы наконец мая предлагалось 3 миллиона 377 тысяч квадратных метров жилья. За год совокупныйобъем предложения вырос на 1,7%.Как рассказал Суниев, самый очевидный тренд на рынке жилья –увеличение числа предложений квартир с отделкой. "Застройщики таким образомрасширяют ассортимент, ориентируясь на спрос со стороны покупателей, – сказалон. – При этом в некоторых проектах одновременно могут предлагаться на выборкак квартиры с отделкой, так и без отделки, а также несколько вариантов отделкина выбор". Таким образом, покупатель все больше рассчитывает на быстрый заездв квартиру, включение стоимости отделки в платежи по ипотеке, отсутствиенеобходимости проведения шумных работ при ремонте.Так, в старой Москве наибольший спрос приходится на квартиры,находящиеся в стадии внутренней отделки (41%) и верхних этажей (20%). Это, вчастности, связано с тем, что покупатель перестраховывается от долгостроя. В тоже время, доля покупок на стадии котлована и нижних этажей тоже остаетсяпопулярной (на каждую группу приходится по 16%). Что касается Новой Москвы, тотут лидером по спросу стали дома "на котловане" (33%), новостройки на стадииверхних этажей (27%) и внутренней отделки (19%)."На сегодняшнем рынке к моменту сдачи дома вэксплуатацию, как правило, в предложении остаются в основном наименее ликвидныеобъемы, наиболее востребованные лоты распродаются еще на активной стадиистроительства, – сообщил Альберт Суниев. – В связи с этим объекты в готовыхдомах занимают небольшую долю спроса – порядка 3% и 6% в старой и Новой Москвесоответственно".При этом на рынке жилья есть и исключения. Например, один изкрупнейших городских застройщиков "Управление гражданского строительства"предлагает квартиры через систему электронных торгов. Все объекты выставляютсяуже в готовом виде, как правило, полным объемом предложения и с отделкой "подключ". Таким образом, у покупателя есть возможность выбора планировочныхрешений и этажности. Кроме того, клиент ценит надежную схему реализации.