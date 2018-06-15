Все больше москвичей становятся жертвами мошенников, которые используют данные банковских карт. Чаще всего обманывают пенсионеров, которые что-то продают или покупают в Интернете. Доверчивые люди сами сообщают жуликам секретную информацию, после чего могут потерять сотни тысяч рублей.

Все больше москвичей становятся жертвами мошенников, которые используют данные банковских карт. Чаще всего обманывают пенсионеров, которые что-то продают или покупают в Интернете. Доверчивые люди сами сообщают жуликам секретную информацию, после чего могут потерять сотни тысяч рублей.Мать троих детей Юлия Вишнева хотела продать детское автокресло через популярный интернет-ресурс.- Я разместила объявление на "Авито". Буквально через три минуты мне позвонил человек, сказал, что его интересует мой товар, и он готов оплатить деньги мне на карту.Покупатель попросил номер карты, обещал перевести сразу всю сумму в 1200 рублей. Юлия номер отправила. Неожиданно на ее телефон пришла SMS: "Вы подключаете мобильный банк"."Он говорит: вам придет такой текст, пожалуйста, назовите этот код, потому что мне очень нужна эта информация, иначе наши лицевые счета будут общими, вы можете якобы моими деньгами пользоваться, а так как я юрлицо, у меня там много денег, я этого допустить не могу", — рассказывает пострадавшая Юлия Вишнева.На точно такую же удочку попались десятки жителей столицы. Мошенники звонят под видом покупателей, хитростью заставлять сказать номер карты, а затем под разными предлогами просят сообщить код от мобильного банка. Заполучив его, преступники получают доступ к личному кабинету, а значит, могут проводить любые операции с деньгами.- Кто-то отдавал достаточно крупные деньги. Все, что было на счету, все снимали.Клиенты сайтов объявлений, часто, не задумываясь, сообщают номера карт. Многие даже не подозревают, что на том конце провода мошенники. Заполучить дополнительную информацию дело техники. Мама Оксаны Кузнецовой через Интернет продавала фиалки и фикусы. Откликнулся покупатель. Сказал, что он инвалид. Деньги отправит на карту. Попросил помимо номера назвать еще три цифры с обратной стороны. Доверчивая пенсионерка подвоха не подозревала."Вроде он перечислит аванс, инвалид. Она сжалилась, назвала, через 5 минут у нее начали списываться деньги", — рассказывает Оксана Кузнецова.В итоге банковские мошенники списали все средства, что были на карте. А потому еще угрожали, что если бабушка кому-нибудь сообщит, ее накажут. Преступники выбирают самых беззащитных жертв, чаще всего в их ловушки попадают пенсионеры. Обманщики стараются застать людей врасплох. Звонят рано утром или ночью, придумывают трогательные истории."Для доверчивых людей начинаются уловки, так называемая социнженерия, когда у человека начинают обманным путем выманивать дополнительные данные по карте. Были прецеденты, когда в одночасье люди теряли суммы 200-300 тысяч рублей с карты", — объясняет Николай Романов, специалист по информационной безопасности.Поймать таких мошенников крайне сложно. Они используют поддельные SIM-карты и могут находиться в любой точке планеты. Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщать банковские пароли и трехзначный код с обратной стороны карты — такие советы дают эксперты по информационной безопасности. По мнению специалистов, единственный способ защитить себя, всегда быть начеку.