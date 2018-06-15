Группа ученые из США объявила, что нашла новый способ для лечения рака крови. Они выяснили, что в борьбе с онкологией могут помочь препараты статины, которые применяют для понижения в крови уровня липопротеинов.

Группа ученые из США объявила, что нашла новый способ для лечения рака крови. Они выяснили, что в борьбе с онкологией могут помочь препараты статины, которые применяют для понижения в крови уровня липопротеинов.Статины вводят пациентам для снижения содержания в крови жиров, увеличивающих риск развития атеросклероза. Эти препараты повышают эффективность химиотерапии при лечении рака.Известно, что статины способны убивать клетки в некоторых типах онкологии. Американские исследователи показали, что препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса при хроническом лимфолейкозе, передаетMedicalXpress. Опыты проводились на мышах. Комбинированная терапия усилила контролируемую гибель онкоклеток и увеличила продолжительность жизни больных животных.Ранее специалисты из США открыли еще один способ борьбы с раком крови. Они предложили убивать онкоклетки небольшими дозами яда –триоксида мышьяка. Ученые уверены, что их находку можно использовать и для лечения других форм онкологии. В частности, молочной железы, яичников и легких. Это показали эксперименты на животных.Как писали Dni.Ru, в настоящее время исследователи проводят испытания новой вакцины, которая может повысить выживаемость пациентов с раком мозга на семь лет. Первые испытания показали прекрасные результаты.