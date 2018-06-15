Проблема выбора качественного моющего пылесоса актуальна для многих. Чтобы купить хорошую машину для уборки, надо разбираться в моделях, знать положительные и отрицательные стороны, понимать, на какие критерии обращать внимание.

Обзор лучших моющих пылесосов, экономим с промокодом М видеоПроблема выбора качественного моющего пылесоса актуальна для многих. Чтобы купить хорошую машину для уборки, надо разбираться в моделях, знать положительные и отрицательные стороны, понимать, на какие критерии обращать внимание.Рекомендации по выборуВ магазинах бытовой техники продается много моделей моющих пылесосов. Они отличаются функциональностью, брендом-производителем, качеством. Есть дорогие варианты с множеством полезных функций и бюджетные модели с минимальным набором опций, меньшей мощностью.Недорого качественные и многофункциональные модели покупают по промокодам М видео. Их можно бесплатно взять на . Они дают внушительную скидку.Выбирают моющие пылесосы по таким критериям:Мощность всасывания. Для уборки квартиры достаточно 300 Вт.Емкость водного резервуара. Для очистки двухкомнатной квартиры достаточно емкости объемом 2-3 литра. Для трехкомнатных помещений лучше покупать агрегаты с бачком 4-5 литров.Фильтры. Наличие нескольких ступеней фильтрации повышает качество очистки.Трубки. Бывают пластиковыми и металлическими.Наличие блока управления. Упрощает процесс эксплуатации.Насадки. В стандартный комплект входят универсальная и щелевая щетки, насадки для мытья пола и очистки стекол, турбощетка для сбора шерсти и волос.Топ лучших моделейВ топ лучших моющих пылесосов входят:Vax 6131. Мощность всасывания – 250 Вт. Доступны опции сухой и влажной уборки. Имеется индикатор наполненности пылесборника. Есть насадки для очистки пола, мягкой мебели, мытья твердых покрытий. Имеет простую конструкцию, легок в уходе. Минусы модели – габаритность.Karcher SE. Многофункциональная модель. Очищает текстильные, напольные твердые поверхности. Оснащена распылителем моющего вещества с экстракцией. Имеет ручку для удобной переноски, открытия и опорожнения емкости. Надежна, проста в обслуживании. Недостатки состоят в большом весе, отсутствии автоматического сматывания шнура.Thomas TWIN T1. Выполнен из пластика высокого качества. Прост в эксплуатации, уходе. Оснащен ножным переключателем и автосматыванием шнура. Преимущество в малом весе и маневренности. Минус – нет переключателя мощности, короткий шнур.Zelmer ZVC752ST. Компактный, тихий, многофункциональный, простой в управлении моющий пылесос. Оснащен большим количеством насадок. Минус в высокой стоимости.Samsung SW17H9090H. Универсальная, удобная в эксплуатации модель. Позволяет выполнять влажную, сухую уборку и очистку с аквафильтром. Имеется автосматывание сетевого шнура. Мощность всасывания – 250 Вт. Минус в дороговизне.Irobot Scooba 450. Это моющий робот-пылесос, который без вашего участия может пропылесосить и сделать влажную уборку в квартире. Данный вид пылесоса моет пол по траектории зигзаг, а затем высушивает так, что разводов не остается. Преимущества данной модели в том, что уборка может проводиться без вашего участия, есть русский голосовой интерфейс, пылесос при уборке экономит воду. Данная модель может от одной зарядки работать 40 минут. Недостатком является то, что нельзя прервать цикл уборки, придется ждать окончания мойки и сушки, а также недостатком можно назвать высокую стоимость.На эти модели можно получить промокод М видео и купить по более выгодной стоимости.Какая модель лучшеКакую марку моющего пылесоса выбрать, зависит от целей и площади помещения. Для комфортной и тихой уборки лучше отдать предпочтение продукции производителя Zelmer. Ставя на первое место качество очистки, стоит приобрести Vax 6131.При выборе модели прежде всего стоит обратить внимание на наличие сервисных центров по ремонту данной техники, а также на наличие запчастей в продаже: фильтров, моющих средств, новых щеток и насадок.Воспользовавшись промокодом М видео, можно купить дорогую бытовую технику по большой скидке.