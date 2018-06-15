Оргкомитет чемпионата мира по футболу намерен разобраться в причинах неявки нескольких тысяч болельщиков на матч турнира между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Сообщается, что почти все нижние секторы стадиона были полупустыми.

Оргкомитет чемпионата мира по футболу намерен разобраться в причинах неявки нескольких тысяч болельщиков на матч турнира между сборными Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Сообщается, что почти все нижние секторы стадиона были полупустыми.В Екатеринбурге на матче ЧМ-2018 между Египтом и Уругваем присутствовало 27 тысяч болельщиков. При этом вместимость стадиона составила 35 тысяч мест.Пустующие места на "Екатеринбург Арене" вызвали искреннее удивление и негодование у пользователей Сети. Многие болельщики не смогли попасть на матч, потому что билеты якобы кончились. Однако теперь люди увидели, что все могли бы присутствовать на спортивном торжестве, передает издание "Новый день".В оргкомитете "Россия-2018" так и не смогли объяснить, куда делись несколько тысяч болельщиков. "Может быть, кого-то погода испугала или еще что. У нас продано достаточное количество билетов – около 32 тысяч" – заявил глава организации Алексей Сорокин.Стоит отметить, что в комментариях к новостям о матче отметились многие жители Екатеринбурга, которые хотели попасть на матч, но не смогли купить билеты. Дело в том, что сайт FIFA выдавал им отказ на всех этапах.Остается только гадать, что это было – техническая ошибка или деятельность спекулянтов, которые постарались на славу. Недовольные люди ждут официальных разъяснений от представителей FIFA.Напомним, что ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.