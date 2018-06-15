В Екатеринбурге встречались команды группы А. Сборная Уругвая со счетом 1:0 обыграла команду Египта. Единственный мяч в конце встречи забил защитник южноамериканцев Хосе Хименес.

В Екатеринбурге встречались команды группы А. Сборная Уругвая со счетом 1:0 обыграла команду Египта. Единственный мяч в конце встречи забил защитник южноамериканцев Хосе Хименес.Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что главное для него в этом матче был результат. "Главное, что набрали три очка. Вчера я говорил о том, что Уругвай не побеждал в первом матче с 1970 года. Теперь эта "традиция" в прошлом, и мы полны желания продолжить успех. Конечно, нам есть что исправлять. Но Египет показал себя серьезной командой, здорово накрывал нас в центральной зоне. Все говорили про Салаха, но, как видите, египтяне и без нег провели замечательный матч. Это лишний раз доказывает, что в футболе важнее не звезды, а командная игра", — приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".Знаменитые нападающие сборной Уругвая Луис Суарес и Эдинсон Кавани покинули поле, не забив ни одного мяча. Но Табарес не считает, что лидеры сыграли ниже своих возможностей. "Мы ведь порой играли без Кавани и Суареса, но все равно побеждали. Да и сегодня они не забили. Возможно, у Суареса сегодня далеко не все получалось. Но, во-первых, у соперника был очень хорош вратарь. А во-вторых, у Пеле, Марадоны и у Месси тоже хватало не самых удачных матчей".