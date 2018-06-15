Анастасия Волочкова предпочитает жить напоказ. Ее социальные сети пестрят хвастливыми постами. Но иногда балерину заносит.

Анастасия Волочкова предпочитает жить напоказ. Ее социальные сети пестрят хвастливыми постами. Но иногда балерину заносит.Это хорошо еще, что танцовщица не показывает, как она ходит в туалет и меняет прокладки. Все остальное, кажется, поклонники уже видели – шпагаты, бани, валяния в снегу,смены париков. На очередном видео Настя показала, как мастерицы стригут ей ногти на руках и ногах, удаляют кутиклу и вычищают грязь. "Делаю ногтишки", – похвасталась артистка.Вид этого не самого эстетически приятного зрелища довел поклонников до тошноты. "Обычно такие вещи настоящие женщины оставляют за кадром. А тут куда деваться – халяву отработать хоть ртом, но надо", Опять верх неприличия! Осталось выложить посещение гинеколога", "Ни стыда, ни совести", "Хоть что то есть личное, приватная жизнь? С каждым днем не перестаю все больше удивляться", "Раньше уход за собой это было таинство некое для женщины, ее секретики. Теперь все на показ! Настя ты нам еще на унитазе видио сними!", "Маникюр, педикюр миллионы женщин делают и не выставляют на показ. Видимо, других заслуг у Насти уже нет. Иначе она была бы занята существенными делами", – возмущаются в комментариях свидетели омерзительного зрелища.Глумится народ и над "ногтишками". "Людишки, принесите тихонечко винишко, спасибушки", "И бровишки – отпад", "Ногтишки! Не люблю,когда коверкают слова. Ладно, когда сельские люди, неграмотные. Все больше в ней разочаровываюсь", "Пуантишки, балетушко", – изгаляются пользователи. Но Насте плевать на недругов и завистников. Она живет так, как ей нравится, и чужим мнением не интересуется.