Самолет McDonnell Douglas MD-83, на борту которого находились 169 пассажиров и 6 членов экипажа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы киевского аэропорта Жуляны сразу после приземления. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В сети размещены кадры неудачного приземления самолета McDonnell Douglas MD-83 украинской авиакомпании Bravo Airways в аэропорту "Киев" ("Жуляны"), произошедшего в минувший четверг, 14 июня.На записи, сделанной через иллюминатор, видно, как авиалайнер, совершавший рейс BAY4406 из Антальи, приземлился на полосу. Через несколько секунд, когда люди, находившиеся на борту, уже начали аплодировать, благодаря экипаж за совершенный полет и удачную посадку, воздушное судно оказалось за пределами ВПП.После непродолжительного пробега по земле у самолета не выдержали стойки шасси и McDonnell Douglas оказался на "брюхе".Никто из 169 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал. Аэропорт был закрыт на пять часов.Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев инцидента, сообщают, что перед самой посадкой лайнер задел крылом за полосу, от удара в салоне оторвалась часть кресел, чувствовался запах дыма, а эвакуация носила хаотичный характер, однако все эти сведения пока не находят подтверждения в официальных источниках.Как утверждают в самой авиакомпании, причиной произошедшего могли стать сложный погодные условия – сильные порывы ветра с "одновременным началом осадков".По словам представителя компании-эксплуатанта, воздушное судно 1992 года выпуска, было полностью исправно, а пилоты, управлявшие им, имели необходимые и солидный налет, в том числе – на самолетах этого типа.По факту произошедшего проводится разбирательство.