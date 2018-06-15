Лидер группы Коррозия металла Сергей Троицкий (Паук) заявил, что планирует отправить жителей сносимых хрущевок на Марс.

Музыкант выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы, чтобы "ворошить болото и использовать выборы для озвучивания новых креативных идей", пояснил он РИА Новости.При этом Паук отметил, что конкурировать с Сергеем Собяниным ему не по силам, однако если мэр в случае своего переизбрания использует идеи музыканта "в техническом апгрейде", он будет рад."У меня в планах - освоение Марса, все люди, выселенные из хрущевок под слом, будут отправлены на колонизацию Марса, где им предоставят самые лучшие условия, и не надо ни в какие солярии ходить", - добавил Троицкий.Для коренных москвичей он хочет сделать бесплатные парковки, в то время как приезжие будут платить в три раза больше. Кроме того, в его планах – создание над Москвой купола, который будет регулировать погоду.Кандидат в мэры столицы заявил, что рассчитывает получить на выборах "не меньше, чем 35% голосов".Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября.