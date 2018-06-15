Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не склонны доверять сообщениям о том, что Дональд Трамп назвал Крым российским. Такое количество лживых новостей, что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько это достоверно, — сказал Песков.

Российские власти не доверяют сообщениям о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российской территорией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Такое количество лживых новостей, "фейк ньюс", что я не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько это достоверно", — сказал Песков.Он подчеркнул, что никто не присутствовал на закрытых встречах "большой семерки", поэтому невозможно судить о степени достоверности этих новостей, передает "Интерфакс".Ранее портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп в ходе саммита G7 в Канаде сказал другим мировым лидерам, что считает Крым российским. Также он раскритиковал киевские власти и назвал Украину одним из наиболее коррумпированных государств в мире. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эту информацию, подчеркнув, что ей ничего не известно о подобных заявлениях Трампа.Крым стал российским регионом после референдума, проведенного весной 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Киев до сих пор читает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели санкции в отношении Москвы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, признала, что Трамп поднимал на саммите в Канаде вопрос о возвращении России в объединение. Однако она заявила, что для этого необходимо, чтобы Москва изменила свою позицию по вопросу Крыма.