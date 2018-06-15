Слова Владимира Путина о том, что в течение его президентства пенсионный возраст повышать не будут, были сказаны в 2005 году, и за 13 лет ситуация сильно изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Слова Владимира Путина о том, что в течение его президентства пенсионный возраст повышать не будут, были сказаны в 2005 году, и за 13 лет ситуация сильно изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее решение правительства, которое предложило повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет.За 13 лет произошли и демографические изменения, и экономические, и международные – "ни одна страна не существует в вакууме", подчеркнул Песков, добавив, что за это время выросли и показатели по продолжительности жизни."Это достаточно большой срок, и в течение этого срока в любой стране возможны изменения, которые, конечно же, влияют на текущую ситуацию", — цитирует Пескова ТАСС.В ходе "Прямой линии" 2005 года Путин заявил, что против повышения пенсионного возраста. "И пока я президент, такого решения принято не будет", — сказал он.