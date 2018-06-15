Неприличный жест певца Робби Уильямса на открытии чемпионата мира по футболу в Москве обсуждают по всему миру. Кому был адресован средний палец сам певец не рассказывает. Объяснение журналисты получили от подруги певца.

Неприличный жест певца Робби Уильямса на открытии чемпионатамира по футболу в Москве обсуждают по всему миру. Кому был адресован среднийпалец сам певец не рассказывает. Объяснение журналисты получили от подругипевца.По словам некой барышни, которая много лет общается с Робби,артист не намеривался оскорбить зрителей. Неприличная выходка была адресована исключительнопарламенту Туманного Альбтиона."В Британии Робби находится под огромным давлением, егообвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша "желтая пресса" выставила его вхудшем свете. Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можноожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс!Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест ивсе. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успелиэто обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби дажене получил ни цента за свое выступление на ЧМ– 2018. Что касается связей сПутиным, то они даже не встретились", – цитирует анонимного информатора сайт"Комсомольская правда".Надо заметить, что на родине многие осудили Уильямса завыступление в России. Так, финансист Уильям Браудер назвал его поступок"позорным". Британский депутат Стивен Доути, сказал: "Удивляет ирасстраивает, что Уильямс готов получать гонорары от FIFA и России, котораяпроизводит попытки разрушить демократию в нашей стране и других странах".Добавим, что Уильямс страстный футбольный болельщик. Средиего любимчиков клубы : "Челси", "Манчестер Юнайтед" и команда из егородного города Сток-он-Трента "Порт Вейл".