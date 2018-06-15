Неприличный жест певца Робби Уильямса на открытии чемпионата
мира по футболу в Москве обсуждают по всему миру. Кому был адресован средний
палец сам певец не рассказывает. Объяснение журналисты получили от подруги
певца.
Неприличный жест певца Робби Уильямса на открытии чемпионата
мира по футболу в Москве обсуждают по всему миру. Кому был адресован средний
палец сам певец не рассказывает. Объяснение журналисты получили от подруги
певца.
По словам некой барышни, которая много лет общается с Робби,
артист не намеривался оскорбить зрителей. Неприличная выходка была адресована исключительно
парламенту Туманного Альбтиона.
"В Британии Робби находится под огромным давлением, его
обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша "желтая пресса" выставила его в
худшем свете. Но я знаю его уже 10 лет. Робби последний человек, от кого можно
ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс!
Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и
все. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели
это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже
не получил ни цента за свое выступление на ЧМ– 2018. Что касается связей с
Путиным, то они даже не встретились", – цитирует анонимного информатора сайт
"Комсомольская правда".
Надо заметить, что на родине многие осудили Уильямса за
выступление в России. Так, финансист Уильям Браудер назвал его поступок
"позорным". Британский депутат Стивен Доути, сказал: "Удивляет и
расстраивает, что Уильямс готов получать гонорары от FIFA и России, которая
производит попытки разрушить демократию в нашей стране и других странах".
Добавим, что Уильямс страстный футбольный болельщик. Среди
его любимчиков клубы : "Челси", "Манчестер Юнайтед" и команда из его
родного города Сток-он-Трента "Порт Вейл".