Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым. Она заявила, что американский лидер должен убедиться в правильности своего заявления насчет статуса полуострова.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым. Она заявила, что американский лидер должен убедиться в правильности своего заявления насчет статуса полуострова.По словам бывшего прокурора Крыма, эта поездка наглядно продемонстрирует мировому сообществу, насколько Трамп самостоятельный и порядочный политик. Кроме того, Поклонская убеждена, что приближенные президента США боятся американского лидера, особенно после его последнего громкого заявления.Такую реакцию депутата Государственной думы вызвали слова Трампа о том, что Крым – "российский, так как там все говорят на русском языке", передает . "Получается, что американские политики совсем далеко ушли от своего президента Дональда Трампа и вообще от общепризнанных принципов права и справедливости", – высказалась Поклонская. Она добавила, что американская элита просто боится комментировать заявление своего президента о Крыме.По мнению политолога Константина Блохина, Трамп больше не опасается обвинений на тему того, что он является "марионеткой Кремля". Такую уверенность президенту США вселяет тот факт, что он по-прежнему проводит в отношении Москвы жесткую политику, пишет .Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что на Западе продолжают звучать как оскорбительные, так и здравые высказывания на тему Крыма. "Для России вопрос обсуждения статуса полуострова закрыт. Если у кого-то такие вопросы есть, нужно заглянуть в конституцию. Обсуждать, что говорилось за закрытыми дверьми, – это дело неблагодарное, мы оперируем только проверенной информацией" – сказала дипломат.Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп удивил мировое сообщество высказыванием о статусе Крыма. Он назвал полуостров российским регионом во время ужина на саммите "Большой семерки" в канадском городе Ла-Мальбе.