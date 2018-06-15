Алла Борисовна не очень любит фотографироваться. А зря! Выглядит она для своих лет превосходно, дай бог каждому. И благодаря ее пятому мужу Максиму Галкину красоту могут увидеть все поклонники.

Алла Борисовна не очень любит фотографироваться. А зря! Выглядит она для своих лет превосходно, дай бог каждому. И благодаря ее пятому мужу Максиму Галкину красоту могут увидеть все поклонники.Алле Пугачевой 69 лет, но кажется, что выглядит она как девочка. Фигура, ножки, кожа – все безупречно. И для певицы это важно. Во-первых, к ней постоянно прикованы взгляды и камеры – нельзя разочаровывать. Вторая причина – муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. Примадонне очень хочется ему соответствовать.На странице Галкина в социальной сети "Инстграм" появилась свежая фотография главной певицы страны. "Счастлив, когда моя любимая счастлива", – лаконично подписал кадр юморист. Выглядит на ней Пугачева роскошно. Оголенные плечи, легкий загар, аккуратный макияж, убранные под белую шляпку волосы – этим кадром хочется любоваться бесконечно.Поклонники тоже в восторге. "Выглядит совсем по другому, чем в клипах . Но такая клёвая и настоящая", "Что это за подросток на фото? Неужели наша Алла?", "Красотка, светится от счастья", "Шикарная женщина!", пишут комментаторы. К слову сказать, всего за час фотография собрала более 130 тысяч отметок нравится."Сама Пугачева о себе сегодняшней говорит просто: "Выгляжу я для своих лет неплохо.Я похудела и слежу за собой. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".Ранее в интервью Dni.Ru певица рассказала о своих многочисленных шиньонов вокруг которых ходит много кривотолков. "Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик, – улыбается артистка. – А теперь у меня парики, а все думают, что свои".