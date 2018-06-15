Военнослужащий армии США подрался с двумя гражданами Азербайджана. Инцидент произошел в центре литовского города Каунас. Все участники потасовки оказались сильно пьяны. Как уточняют правоохранительные органы, в крови военного содержалось более двух промилле алкоголя.

Военнослужащий армии США подрался с двумя гражданами Азербайджана. Инцидент произошел в центре литовского города Каунас. Все участники потасовки оказались сильно пьяны, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местную полицию.Как уточняют правоохранительные органы, в крови военного содержалось более двух промилле алкоголя. Азербайджанцы были не трезвее: одно и полтора промилле. В итоге американец получил легкую травму мягких тканей лица, но от госпитализации отказался. А один из граждан ближневосточного государства арестован.Сейчас в Прибалтике проходят учения "Удар Сабли", в которых участвуют сухопутные войска США. Всего за 10 дней маневров американские военные устроили сразу несколько инцидентов. 9 июня на центральной улице литовского города Казлу Руда бронетранспортер Stryker съехал с дороги и врезался в дерево. Один военнослужащий США получил легкую травму бедра.Еще раньше в Литве произошла массовая авария: столкнулись 4 боевых машины вооруженных сил Соединенных Штатов. Пострадали 13 военнослужащих, а движение на трассе было остановлено на несколько часов.