Контролировать российского акциониста Петра Павленского во Франции можно только лишив его свободы. К такому мнению пришел суд во Франции после заключения психиатра, диагностировавшего сразу несколько психологических расстройств и особенностей его личности. На днях его арест стал бессрочным до суда.

Контролировать российского акциониста Петра Павленского во Франции можно только лишив его свободы. К такому мнению пришел суд во Франции после заключения психиатра, диагностировавшего сразу несколько психологических расстройств и особенностей его личности.В частности, специалисты говорят, что у Павленского "бредовые навязчивые идеи", "пограничное расстройство личности" с нарциссическими основаниями, "желание преступать закон и предусмотренные им ограничения" и высокий риск рецидива, сообщает "Би-Би-Си".Ранее скандально известный художник проводил свои акции в России — в частности, прибивал мошонку к брусчатке Красной площади, зашивал рот, отрезал мочку уха. Однако российская психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.Сам же Павленский, считая, что в родной стране он подвергается несправедливым преследованиям, вместе с женой и двумя детьми год назад уехал во Францию.Там художник тоже решил провести "акцию" в своем стиле: поджег Банк Франции на площади Бастилии в Париже. Павленский тут же был скручен полицейскими и арестован.По французским законам ему могут дать 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро, в то время как в России поджог двери приемной ФСБ на Лубянке в Москве стоил Павленскому штрафа в размере 500 тысяч рублей, который он оплачивать отказался.Под стражей во Франции акционист находится с октября 2017 года. На днях стало известно, что арест Павленского стал бессрочным – вплоть до решения суда по его делу.Все это время он будет находиться в камере-одиночке без права прогулок с другими заключенными.Основной причиной, по которой Павленского было решено оставить под стражей бессрочно до суда, стало упомянутое выше заключение психиатра.Кроме того, судьей были учтены и те факты, что во Франции у российского акциониста нет работы, счета в банке и постоянного адреса жительства. Таким образом, посчитали французские судьи, есть большой риск того, что он может скрыться от правосудия, поскольку во Франции его ничего не держит.