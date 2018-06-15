Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и председателем КНР Си Цзиньпинем. С Нетаньяху Путин обсудил сирийскую проблему, а Цзиньпиня поблагодарил за теплый прием во время саммита в Циндао.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кремля, стороны обсудили ситуацию в Сирии "в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы". Путин и Нетаньяху выразили готовность наращивать координацию на сирийском направлении, а также в вопросах противодействия международному терроризму.Кроме того, президент России провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что вдвойне ценит дружбу с российским президентом и вдвойне дорожит отношениями между нашими странами. Си подчеркнул, что оба лидера поддерживают контакты в ключевой момент развития каждой из стран, а также в условиях меняющейся международной обстановки."Россия и Китай прочно опираются друг на друга, оказывают друг другу твердую поддержку, защитили суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран, а также мир, стабильность и справедливость в мире и в регионе", — заявил Си Цзиньпин.Кроме того, как сообщает ТАСС, глава КНР поздравил Россию с началом чемпионата мира по футболу и пожелал его успешного проведения.В ответ Путин сказал, что особо ценит личную дружбу с Си Цзиньпином и готов и дальше поддерживать тесные контакты. Он поздравил Си с успешным проведением саммита ШОС в Циндао и поблагодарил его за теплый прием.9-10 июня в китайском городе Циндао прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Во встрече приняли участие лидеры России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Во время визита в Китай российский лидер подарил главе КНР русскую баню, а также сибирские орехи, мед и чай. В ответ Цзиньпин подарил Путину старинную китайскую арфу гуцинь и статуэтку нижэньчжан. Путин сейчас является самым популярным иностранным лидером в Китае.