Президент РФ Владимир Путин ознакомится с документальным фильмом Дело Собчака, как только у него будет на это время.

Президент РФ Владимир Путин ознакомится с документальным фильмом "Дело Собчака", как только у него будет на это время, передает ТАСС.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у Путина есть этот фильм. "Могу предположить, что вряд ли у него было время посмотреть этот фильм", — сказал Песков.Он напомнил о плотном рабочем графике президента в последние недели, отметив, что фильм у него есть. "Мы надеемся, он найдет время, чтобы с ним ознакомиться", — добавил пресс-секретарь.Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин дал интервью соавтору этой картины Ксении Собчак. По его словам, ,беседа длилась гораздо дольше запланированного времени.Фильм "Дело Собчака" впервые был показан 10 июня в Сочи на закрытии фестиваля "Кинотавр" и вышел в российский прокат в День России, 12 июня.Картина рассказывает историю политической судьбы первого мэра Санкт-Петербурга и соавтора Конституции РФ Анатолия Собчака, пригласившего еще в 1990 году Владимира Путина в свою команду.