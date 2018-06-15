Долгое время поклонники и звезды брали пример с Ларисы Долиной – вот, мол, была настоящей пышечкой, а потом очень сильно похудела и изрядно помолодела Но теперь 62-летняя артистка сама ищет образец для подражания – она расплылась.

Долгое время поклонники и звезды брали пример с Ларисы Долиной – вот, мол, была настоящей пышечкой, а потом очень сильно похудела и изрядно помолодела Но теперь 62-летняя артистка сама ищет образец для подражания – она расплылась.."Я давно уже завязала с диетами, – ошарашила Лариса Александровна. –Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более, мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться".Прежде по "чудо-диете Долиной" сходила с ума вся страна – она помогает быстро привести тело в порядок и сбросить до семи килограммов. Диета представляет собой чередование разгрузочных дней на обезжиренном кефире и "обычных" дней, для которых выбирается только здоровая еда. Такую схему артистке, как выяснила газета подсказал давний друг, автор шлягера "Погода в доме" Руслан Горобец. А тот, в свою очередь, получил план по питанию от своего диетолога. Способ оказался действенным, быстрым, безопасным. Правда, он требует постоянно держать себя в узде и не соблазняться соленым, сладким и сдобным, иначе лишние килограммы быстро вернутся.Кефир, который помогал Долиной стройнеть, диетологи считают одним из главных помощников иммунной системы. Он активно восстанавливает кишечную микрофлору, борется с вредными возбудителями желудочно-кишечных заболеваний, обладает тонизирующим и жаждоутоляющим эффектами, оказывает успокаивающее действие на кровеносную и нервную системы, улучшает работу почек и кишечника. Долгожители на Кавказе каждый день начинают именно со стакана кефира.