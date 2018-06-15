Знаменитая певица Рианна появилась на премьере криминальной комедии 8 подруг Оушена, где сыграла одну из главных ролей, в откровенном платье. Звезда оголила свои аппетитные прелести 13 июня в Лондоне.

Знаменитая певица Рианна появилась на премьере криминальной комедии "8 подруг Оушена", где сыграла одну из главных ролей, в откровенном платье. Звезда оголила свои аппетитные прелести 13 июня в Лондоне.Наряд 30-летней поп-дивы привлек внимание гостей мероприятия и фотографов. Платье золотистого цветас глубоким декольте Poiret напоминало фольгу, в которую заворачивают конфеты.Весь вечер знаменитость безуспешно ловила свою пышную грудь, то и дело непослушно "выпрыгивающую" из платья, передаетThe Daily Mail. Ей было явно тесно в обозначенных кроем наряда рамках. Однако это обстоятельство певицу вовсе не смутило. Одна с удовольствием позировала для камер.Создал платье дизайнер Мэл Оттенберг. Издание ТаблоID пишет, что Рианна сама говорила, что "пользоваться своими сисечками" нудно на полную, пока годы и гравитация не заставили их потерять форму. Свой яркий образ звезда дополнила бронзовым клатчем Vanite Clutch от Christian Louboutin и босоножками на высоком каблуке.Ранее Рианна опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях откровенные снимки, продемонстрировал небритые ноги. Подписчики артистки восхитились ее естественностью.