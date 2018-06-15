Курьезный случай произошел на Всеукраинском форуме Новый курс страны, который проводит Юлия Тимошенко. На сцену вышел мужчина и разделся перед лидером партии Батькивщина.

Курьезный случай произошел на Всеукраинском форуме "Новый курс страны", который проводит Юлия Тимошенко. На сцену вышел мужчина и разделся перед лидером партии "Батькивщина".Когда политик выступала, с упоением рассказывая о том, что Украина имеет все шансы стать успешным государством, внезапно в ней поднялся молодой человек. Он галантно подарил Тимошенко цветы, поцеловал, а затем оголил свой торс.При этом мужчина сказал, что очень ее любит как политика и доверяет, добавив, что хочет в Европу. На это ясно смущенная глава "Батькивщины" пообещала, что так и будет и нервно засмеялась. Смелый "стриптизер" же после этого без вмешательства охраны, самостоятельно ушел со сцены, передает телеканал NEWSONE.Неловкую ситуацию Юлия Тимошенко попыталась обратить в шутку. "Дорогие друзья, это экспромт. Но если есть такое вдохновение, это немножко оживит наш форум", – заявила со сцены политик.Напомним, зимой этого года экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявила о подготовке плана по разрешению конфликта в Донбассе. Однако подробности новой стратегии "оранжевая" принцесса не сообщила.