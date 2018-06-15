Алла Пугачева пришла в неистовство, увидев новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова. Примадонне не понравилось, что героем передачи стал ее бывший любовник Сергей Челобанов.

Алла Пугачева пришла в неистовство, увидев новый выпуск ток-шоу Андрея Малахова. Примадонне не понравилось, что героем передачи стал ее бывший любовник Сергей Челобанов.После расставания с Аллой Пугачевой Сергей Челобанов пропал из поля зрения журналистов и прочей общественности. Лишь недавно артист снова стал появляться на экранах, однако не с новыми песнями, а в скандального рода ток-шоу и криминальной хронике. То Челобанов на всю страну усомнится в том, что молодая возлюбленная родила от него, то попадет в неприятные разборки с представителями правопорядка.Недавно певец стал героем шоу "Привет, Андрей!" "Сергей утверждает, что тридцать лет назад стал донором спермы, которой воспользовались только сейчас", – ляпнул ведущий Андрей Малахов. Впрочем, данная информация не является эксклюзивом. Челобанов не исключал такой возможности и на других ток-шоу. К примеру, в гостях у Леры Кудрявцевой на ее шоу "Секрет на миллион"."Пугачева голову оторвет, если я скажу "да". Это допустимо и весьма вероятно. Но точно никто не знает!" – попытался уйти от четкой формулировки Сергей Челобанов. Говорят, увидев на шоу Малахова бывшего любовника, Пугачева пришла в бешенство.Примадонна позвонила телеведущему и напустилась на него с ругательствами. "Звонок, смотрю: "Пугачева". Не говоря "здравствуйте", начинает: "Тварь, сволочь, подонок. Ты позвал его! Алкоголика!" И повесила трубку. Я еле сдержался, чтобы ничего не сказать", – цитирует слова Андрея Малахова, сказанные им в кругу избранных, .Говорят, с тех пор Алла Пугачева на связь с шоуменом не выходила. Да и сам Андрей Малахов предпочел выдержать паузу, чтобы дать Примадонне остыть.