Один из крупнейших транспортных проектов Москвы - строительство Северо-Западной хорды - планируют завершить к 2019 году. В ближайшее время для движения будет открыт еще один участок новой трассы.

Один из крупнейших транспортных проектов Москвы — строительство Северо-Западной хорды — планируют завершить к 2019 году. Бессветофорная магистраль протяженностью 80 километров свяжет между собой четыре столичных округа и позволит заметно разгрузить кольцевые дороги. В ближайшее время для движения будет открыт еще один участок новой трассы.Участок Северо-Западной хорды от Крылатской улицы до Можайского шоссе реконструирован. Дорогу расширили до трех полос, построили несколько эстакад и пешеходных переходов. Все это позволит значительно разгрузить транспортный поток и освободить дорогу от светофоров. Седьмой, предпоследний участок хорды, был одним из самых сложных, так как проходит через густонаселенные районы."Этот участок в 20 км проходил, как вы обратили внимание, в жилом секторе. Я очень признателен за то терпение, которое выдержали за 2,5 года жители при реализации этого проекта", — говорит Петр Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы.Еще перед началом строительных работ в близлежащих домах заменили стеклопакеты, чтобы шум не беспокоил местных жителей. Вдоль дорожных участков Северо-Западной хорды модернизировали все инженерные сети. Заменили газо- и водопроводы, канализацию, водостоки и телефонные кабели.Это южный участок Северо-Западной хорды. Эстакада связывает три улицы: Боженко, Горбунова и Толбухина. Она полностью готова. Движение откроют в конце июня. Осталось только завершить благоустройство прилегающей территории.Строительство путепровода велось над двумя действующими участками железной дороги. В этом сложность проведенных работ. Железобетонную конструкцию монтировали на земле и уже потом, во время "окон" в движении поездов, поднимали на строительном кране."Мы не останавливали движение по этой железной дороге, а монтировали в технические перерывы. Нам выделялось 20 "окон" над Смоленским направлением и 10 "окон" над этим небольшим участком, по которому мы идем", — рассказывает Владимир Соколов, руководитель проекта.Северо-Западная хорда — это дорожная магистраль без единого светофора протяженностью 80 км. Она обеспечит диагональную связь между северо-восточными и юго-западными районами Москвы. Новый контур разгрузит Третье транспортное кольцо, МКАД, Садовое кольцо, соединит семь вылетных магистралей от Ярославского шоссе до Мичуринского проспекта.Осталось завершить небольшой участок по Мневникам. Здесь уже закончен мост, реконструкция сделана до половины. Остался мост через шлюз.Все 80 км Северо-Западной хорды откроются уже в следующем году. На некоторых участках магистраль снизит транспортную нагрузку на 25 процентов.