Чемпионат мира по футболу в России набирает ход. В столице Урала на стадионе Екатеринбург-Арена пройдет матч соперников сборной России по групповому этапу под литерой А команд Египта и Уругвая. Соперник объявили стартовые составы.

Чемпионат мира по футболу в России набирает ход. В столице Урала на стадионе "Екатеринбург-Арена" пройдет матч соперников сборной России по групповому этапу под литерой "А" команд Египта и Уругвая. Соперник объявили стартовые составы.За сборную Египта игру начнут Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед, Эль-Саид, Уарда, Трезеге, Мохсен. Стоит отметить, что несмотря на оптимистичные заявления аргентинского тренера "фараонов" Эктора Купера, лидер сборной Мохамед Салах остался вне стартового состава.Все ведущие игроки уругвайской команды будут на поле. Это и вратарь Муслера, и защитник Варела, и пара звездных форвардов – Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Кроме них в стартовый состав вошли Касерес, Годин, Нандес, Бентанкур, Весино и де Арраскаэта.