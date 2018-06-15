Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в годовщину смерти артистки пожаловалась на то, что никак не может смириться с тяжелой утратой. Пользователи сети отреагировали на слова скорби.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в годовщину смерти артистки пожаловалась на то, что никак не может смириться с тяжелой утратой. Пользователи сети отреагировали на слова скорби.Спустя три года после смерти певицы Наталья опубликовала пост в Instagram, почтив память умершей сестры. "Все равно не чувствую я что тебя больше нет...Для меня ты всегдажива!", – написала Наталья, сопроводит пост фотографией Жанны, где она изображена с крылья ангела, сидящего на облаках.Одна изподписчиц отметила, что до сих пор не знает, как жить с такой утратой. "Этаболь непройдет никогда, словно вырвали сердце с корнями. как же рано от нас тыушла наша милая, славная Жанна! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – Прим. ред.) Учиться будем без тебя мы жить, не знали как, лишьвремя в том поможет! Задача вам теперь родителей хранить, раз Жанну нам вернутьникто не сможет", – написала она.Другиепользователи также заявили, что Фриске навсегда останется в сердцах поклонников."И сколькобы не пролетело лет, я буду ее помнить всегда...", – указала девушка. "Жаннажива в нашей памяти и в наших сердцах. Любим, будем помнить всегда", -согласился с ней другой спикер.Пользователисогласились с Натальей в том, что любимый человек навсегда остается в сердце. "Смертьне может людей разлучить на век и захлопнуть за ними дверцу, разве может уйтидорогой человек, если он остаётся в сердце", – написал подписчик.Одна изпоклонниц рассказала, что в день смерти певицы плакала, празднуя свой деньрождения. "Три года назад принимая 15 июня 2015 поздравления С Днем Рождения яодновременно плакала. Ушла из жизни наша Жанна.....мне не верится до сих пор",– добавила она.Напомним,что певица умерла 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. У нее былдиагностирован рак мозга. Фриске начала свою карьеру в составе группы "Блестящие"в 1996 году. В 1996 году Жанна начала творческую карьеру солисткой в популярноймузыкальной группе "Блестящие". В 2003 году начала сольную карьеру, а уже черезгод дебютировала в кино.