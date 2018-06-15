Новый виток конфликта на Миусской улице в Москве - там обострилось противостояние между жителями и коммерсантом, который превратил небольшую водонасосную станцию в бизнес-центр. В результате доступ к общедомовым коммуникациям был отрезан. Почему здание, которое суд признал самостроем, до сих пор не снесено?

Новый виток конфликта на Миусской улице в Москве — там обострилось противостояние между жителями и коммерсантом, который превратил небольшую водонасосную станцию в бизнес-центр. В результате доступ к общедомовым коммуникациям был отрезан. Почему здание, которое суд признал самостроем, до сих пор не снесено?На Миусской улице в Москве почти 5 лет продолжается война с пришлым коммерсантом. Предприниматель бывшую водонапорную будку превратил в двухэтажный бизнес-центр. Два года назад суд признал здание самовольной постройкой и вынес решение его снести. Казалось бы, финал истории. Но истцы, а это Департамент городского имущества и "Мосводоканал", исполнительный лист из суда даже не забрали. Самострой так и разрастался, пока ему никто не мешал.- Он говорит, что у него все куплено. Это все мое, не мешайте мне тут командовать.Больше всего жителей волнует, что под зданием находятся водонапорные насосы. В случае аварии на частной теперь территории доступа к коммуникациям не будет.- Конечно, самый больной для нас вопрос, что все наше водоснабжение находится внутри этого дома. А этот дом нам не принадлежит, мы не можем за ним ухаживать.Собственник заметно располневшей будки — предприниматель Лео Фурман. С местными жителями, которые защищают свой двор, он вовсе не церемонится."Лично мне он угрожал расправой. В кафе он меня встретил и сказал: чего ты по телевизору выступаешь так рьяно? Тебе проблемы нужны?" – рассказывает Александр Харитонов.Когда съемочная группа уже заканчивала работу, рядом со зданием появился мужчина на мотоцикле. Представился собственником и запретил снимать. Дальше в ход пошли кулаки.За ответом, почему здание не сносят, жители обращались в управу Тверского района. Там пояснили, что постройка больше не считается самовольной, градостроительный проект земельного участка сформирован."Органы исполнительной власти, несмотря на то, что этот объект был признан самовольной постройкой, провели определенную процедуру, в частности, наложили штраф и взыскали его. Скорее всего, собственник взял на себя обязательство по устранению нарушений строительных норм и правил. Город в лице исполнительных органов власти не нашел подобных нарушений и выдал разрешение", — объяснил Константин Крохин, председатель союза жилищных организаций, юрист.Пожелания жителей в вопросах градостроительства носят рекомендательный характер, то есть не обязательны к исполнению. Этим пользуются многие предприниматели. Но старожилы Миусской все-таки надеются быть услышанными.