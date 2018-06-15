Андреевский флаг на большом десантном корабле Иван Грен поднимут 20 июня. Служить новейший БДК будет на Северном флоте. Напомним, в начале июня стало известно, что госиспытания Ивана Грена завершены. Производитель, завод Янтарь, планировал заново покрасить корабль, провести на нем финальную ревизию и передать флоту.

Андреевский флаг на большом десантном корабле "Иван Грен" поднимут 20 июня. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Служить новейший БДК будет на Северном флоте.Напомним, в начале июня стало известно, что госиспытания "Ивана Грена" завершены. Производитель, завод "Янтарь", планировал заново покрасить корабль, провести на нем финальную ревизию и передать флоту.Сделать это собирались раньше, однако отправка БДК российским военным немного задержалась. Испытания нового судна началось в ноябре 2017 года, но через месяц была обнаружена неисправность, которую устраняли до начала апреля этого года. После чего тесты возобновили.БДК проекта 11711 "Иван Грен" спустили на воду в 2012 году. Всего ВМС России заказали два корабля этого проекта. Они способны перевозить до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.