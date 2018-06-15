Переговоры идут. Россия и Индия из проекта FGFA выходить не собираются. Так источник агентства РИА Новости прокомментировал слухи вокруг совместной разработки истребителя пятого поколения. Собеседник уточнил, что слухи, будто Нью-Дели может отказаться от нового самолета, появляются регулярно. Поэтому лучше ориентироваться на официальные заявления руководства двух стран.

Переговоры идут. Россия и Индия из проекта FGFA выходить не собираются. Так источник агентства РИА Новости прокомментировал слухи вокруг совместной разработки истребителя пятого поколения. Собеседник уточнил, что слухи, будто Нью-Дели может отказаться от нового самолета, появляются регулярно. Поэтому лучше ориентироваться на официальные заявления руководства двух стран.Напомним, вчера индийское издание The Economic Times распространило информацию о выходе Индии из проекта FGFA. Якобы в Организации оборонных исследований и разработок заявили, что Москва не может предоставить технологий, которых нет у Нью-Дели.Еще раньше издание Jane's объявило, что Индия больше не будет работать над совместным самолетом, так как он не дотягивает до пятого поколения. Хотя стоит отметить, что никакого официального подтверждения этих данных до сих пор нет.