Второй день ЧМ-2018 обещает быть волнительным и захватывающим. 15 июня за спортивную репутацию будут биться в Екатеринбурге наши главные конкуренты – сборные Уругвая и Египта, в Сочи поборются Португалия и Испания, а в Санкт-Петербурге силами померятся Иран и Марокко.

Второй день ЧМ-2018 обещает быть волнительным и захватывающим. 15 июня за спортивную репутацию будут биться в Екатеринбурге наши главные конкуренты – сборные Уругвая и Египта, в Сочи поборются Португалия и Испания, а в Санкт-Петербурге силами померятся Иран и Марокко.Египет – Уругвай (15:00, Екатеринбург)Букмекеры считают южноамериканскую команду фаворитом. При этом они отмечают, что шансы египтян могут стать еще меньше, если на поле не сумеет выйти травмированный Мохаммед Салах.О состоянии звезды египетского футболарассказали в преддверии игры на Урале представители египетской сборной. Главный тренер сборной страны Эктор Купер заявил, что Салах быстро восстановился и чувствует себя хорошо. "Если он выйдет на поле, он будет полностью уверен в своих силах", – цитирует тренера Купер отметил, что сейчас медики дают выбор спортсмену: играть или нет.Португалия – Испания (21:00, Сочи)Противостояние Португалии и Испании не зря называют пиренейским дерби. Их мачт обещает быть страстным и напряженным. Если испанцы во второй раз подряд не выйдут из группы на ЧМ, фанаты будет, мягко говоря, очень недовольны.Однако игру может омрачить тот факт, что буквально перед началом ЧМ-2018 в испанской сборной произошла сенсация. В отставку отправили главного тренера команды Хулена Лопетеги. Это произошло из-за известия о том, что после окончания турнира специалист решил работать в "Реале" вместо Зинедина Зидана. Его место в сборной Испании занял экс-капитан команды Фернандо Йерро, передает RT.Также большой проблемой для команды в первом матче на мундиале могут стать травмы двух ведущих защитников: Жерара Пике и Даниэля Карвахаля. Но самое большое внимание было приковано, конечно, к Криштиану Роналду.Марокко – Иран (18:00, Санкт-Петербург)Выйти Марокко и Ирану в плей-офф будет очень сложно. Ведь за это же право будут биться такие корифеи как Португалия и Испания.Стоит отметить, что в составе обеих команд достаточно футболистов, имеющих отношение к России. Так,В ростер иранской сборной попало три игрока, выступающих вРоссийской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Это Милад Мохаммади из "Ахмата", Саид Эзатолахи – "Ростов" и Сердар Азмун – "Рубин".К слову, Марокко и Иран сыграют всего лишь во второй раз в истории. До того единственный раз они пересекались в далёком 1978 году.