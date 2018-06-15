Ведущие игроки отрасли мобильной связи — глобальные производители телеком-оборудования и мобильных устройств, а также крупнейшие операторы — вышли на финишную прямую к вводу сетей пятого поколения (5G) в коммерческую эксплуатацию. Отраслевая ассоциация телеком-стандартов 3GPP объявила, что окончательно согласованы параметры связи отдельного 5G, то есть не опирающегося на технологии предыдущего поколения.

Ведущие игроки отрасли мобильной связи — глобальные производители телеком-оборудования и мобильных устройств, а также крупнейшие операторы — вышли на финишную прямую к вводу сетей пятого поколения (5G) в коммерческую эксплуатацию. Отраслевая ассоциация телеком-стандартов 3GPP объявила, что окончательно согласованы параметры связи "отдельного" 5G, то есть не опирающегося на технологии предыдущего поколения.Ранее, в декабре прошлого года, была согласована первая версия "промежуточного" стандарта 5G, который частично опирается на существующие сети LTE. Теперь, утверждают представители 3GPP, начнется "финальный рывок к коммерциализации 5G" — в США первые сети этого стандарта будут введены в коммерческую эксплуатацию до конца 2018-го.Новые спецификации позволят разработчикам оборудования и операторам выбирать, использовать им "промежуточный" вариант 5G или "отдельный", не зависящий от решений и инфраструктуры предыдущего поколения.∎В "Сколково" заработала связь 5Gчитайте также5G, как ожидается, не только обеспечит потребителям более высокую скорость передачи данных и минимальное время отклика, но и позволит гораздо более гибко использовать сотовые сети разного рода автоматизированным системам промышленных предприятий, "умных" городов, самоуправляемых автомобилей и др.