В целях пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом сотрудники полиции провели спортивное мероприятие с учащимися 1-7 классов районных школ...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве приняли участие в детском спортивном празднике, который состоялся в школе № 1694.В целях пропаганды здорового образа жизни и занятий спортом сотрудники полиции провели спортивное мероприятие с учащимися 1-7 классов школ, расположенных в районе Ясенево, участвующих в программе «Московская смена». В мероприятии также приняли участие сотрудники прокуратуры ЮЗАО и представители Молодежного волонтерского клуба Префектуры ЮЗАО.В начале праздника старший инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве капитан полиции Алексей Кузьмин напомнил подросткам о правилах безопасного поведения на дорогах в летний период. Также ребята смогли поближе рассмотреть служебные автомобили.Все участники мероприятия получили массу положительных эмоций и зарядились позитивным настроением. Ребята поблагодарили полицейских за увлекательную встречу и пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения.В финале турнира всем спортсменам вручили почетные грамоты и кубок.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56