В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую пенсионерку, страдающую заболеваением, связанным с потерей памяти...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД «Щербинский» г. Москвы разыскали пропавшую без вести 70-летнюю женщину и передали ее домой родственникам.В отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что ее 70-летняя мать ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Заявительница также рассказала, что ее пожилая мама страдает заболеванием, связанным с потерей памяти.Сотрудники полиции в Москве и Московской области разослали ориентировки по пропавшей пенсионерке, проверили все места ее возможного местонахождения, а также близлежащие к дому дворовые территории и лесопарковые зоны.В результате поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли пропавшую женщину в лесополосе. Полицейские установили, что пенсионерка заблудилась и не могла вспомнить дорогу домой. Пропавшая женщина была доставлена домой и передана своей дочери.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38