Подросток гулял с друзьями, а когда они ушли, мальчик запутался и не разобрался, в какой стороне находится его дом...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по Гагаринскому району в ходе патрулирования территории, двигаясь по проспекту Вернадского, недалеко от станции метро, обратили внимание на подростка, который был растерян и смотрел по сторонам.Остановившись, сотрудники полиции поинтересовались, что с ним случилась и почему он один. В ответ мальчик пояснил, что гулял с ребятами и, когда его друзья убежали, он запутался и не разобрался, в какой стороне находится его дом.Сотрудники полиции привезли ребенка в отдел полиции, где позже установили, что он является учащимся 7 класса и живет в районе Южное Бутово. Незамедлительно полицейские нашли родителей мальчика и в последующем передали его маме.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56