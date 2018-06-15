Занятия были проведены в игровой форме, для детей были организованы конкурсы и викторины...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Текстильщики в летнем лагере на базе ГБОУ «Школа № 654» провели профилактические беседы с детьми.Начальник ПДН ОМВД России по району Текстильщики Любовь Фомичева провела лекцию о правилах дорожного движения, нормах грамотного поведения подростков на улицах города в период школьных каникул. Занятия были проведены в игровой форме, для детей были организованы конкурсы и викторины. Также был проведен мастер-класс по аквагримму.Ребята с большим интересом слушали сотрудников полиции. Каждый смог задать интересующий вопрос и получить информативный ответ. После лекции дети поблагодарили полицейских за интересный урок и пообещали соблюдать все правила безопасности.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18