США планируют ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 миллиардов долларов.

США планируют ввести таможенные пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму 50 миллиардов долларов, передает ТАСС."В свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик Соединенные Штаты введут 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 миллиардов долларов, которые содержат значимые в промышленном плане технологии", — заявил Трамп.Пошлины будут введены в случае ответных мер со стороны китайских властей после решения американской администрации о новых тарифах.В распространенном в пятницу Белым домом заявлении президента США говорится, что Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины, если Китай предпримет такие ответные действия, как новые тарифы на товары, услуги или сельскохозяйственную продукцию из США, повышение не связанных с пошлинами барьеров или карательные меры против американских экспортеров или американских компаний, работающих в Китае".Между тем, Китай выражает протест ввести таможенные пошлины. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Минкоммерции КНР, китайская сторона намерена дать "сильный отпор" в ответ на такие действия."Китай выражает решительный протест в связи с этим. КНР не желает развязывать торговую войну, но в ответ на невыгодные и вредоносные действия американской стороны нам не остается ничего иного, кроме как дать сильный отпор", — говорится в документе.