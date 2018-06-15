Президент США Дональд Трамп не отказывается от своей идеи нормализации российско-американских отношений и возвращения к формату восьмерки с участием Москвы.

Президент США Дональд Трамп не отказывается от своей идеи нормализации российско-американских отношений и возвращения к формату "восьмерки" с участием Москвы.Как передает ТАСС, об этом он заявил на брифинге в Белом доме.Трамп подчеркнул, что считает для всех лучшим вариантом, при котором РФ вернется в объединение мировых держав, а американцы будут ладить с россиянами.Президент США неоднократно высказывался за превращение G7 в G8 за счет возвращения России.РФ покинула "большую восьмерку" в 2014 году, когда после госпереворота в Киев Крым присоединился к России.В G7 входят США, Великобритания, Япония, Германия, Канада, Франция, Италия.