Протяженность линий московского метро удвоится к 2020 году по сравнению с 2011-м. Это настоящий прорыв в строительстве подземки. Об успехах и планах столичного Стройкомплекса в интервью Российской газете рассказал его руководитель Марат Хуснуллин.

Протяженность линий московского метро удвоится к 2020 году по сравнению с2011-м. Это настоящий прорыв в строительстве подземки. Об успехах и планах столичногоСтройкомплекса в интервью "Российской газете" рассказал егоруководитель Марат Хуснуллин.В 2011-м году была принята грандиозная программа развития столичнойподземки, равной которой по масштабам нет ни в одной стране, напомнил заммэра. Всоответствии с ней к 2020 году планировалось построить 150 километров новыхлиний и 75 станций. На сегодняшний день уже построено более 120 километров и 64 станции. Проектируется истроится еще 50 станций и 200 километров линий."Есливспомнить, что в начале работы протяженность подземки в Москве была 292километра, то выполнив начатое, мы практически удвоим протяженность московскогометро", – Хуснуллин.2018 годобещает стать рекордным: он будет ознаменован открытием 24 станций, первымивосемью из которых москвичи уже пользуются. В конце августа – начале сентября планируетсяоткрытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до"Рассказовки". Это сразу семь станций, в таком количествеодновременно Москва не сдавала ни разу за последние 20 лет.До концагода на схеме метро появится новая линия – Кожуховскоая. Ее первый отрезок от"Некрасовки" до "Косино" откроется уже вот-вот. Станция"Косино" станет большим пересадочным узлом: здесь можно будет перейтина одноименную платформу Казанского направления железной дороги и станцию метро"Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки.Параллельностроится и следующий участок – от "Косино" до"Нижегородской" – его планируется открыть в 2019, что существенноразгрузит очень перегруженную подземку на юго-востоке столицы. Говоря осеверном направлении, Марат Хуснуллин обрадовал жителей сразу несколькихрайонов."Откроемстанцию "Беломорская", ее сооружение по просьбам москвичей мыоткладывали, а потом по их же просьбам возобновили работы. Ведем их, незакрывая движение на ветке, в технологические окна по ночам. Это немногозамедляет процесс, но уверен: к концу года станция будет готова", -выразил уверенность Хуснуллин.Одна из глубоких станций подземки – "Шереметьевская" – строитсясейчас на отметке 71 метр. По словам заместителя мэра, метростроевцы стараютсяуйти от такого глубокого строительства та, где это технологически возможно. Но под Москвой есть немало мест, гдес точки зрения геологии невозможно построить станцию мелкого залегания.Хуснуллин сообщил о планах строительства еще одной радиальной линии – Бирюлевской.Также метро скоро придет и во Внуково."С "Улицы Новаторов" строим камеру съезда на Бирюлевскую линию -она заложена в генплане Москвы. Точно так же с прицелом на перспективу неменьше чем лет на 10 строим полноценный съезд на Рублево-Архангельское, а сКалиниско-Солнцевской линии проектируем камеру съезда и стартовый котлован наВнуково", – рассказал глава Стройкомплекса.Что касается Новой Москвы, то ее жители тоже скоро смогут добираться доцентра города намного быстрее, чем сейчас. Метро придет на присоединенныетерритории и дотянется до Троицка, что заметно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском, и на Киевском шоссе.