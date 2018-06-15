Протяженность линий московского метро удвоится к 2020 году по сравнению с
2011-м. Это настоящий прорыв в строительстве подземки. Об успехах и планах столичного
Стройкомплекса в интервью Российской газете рассказал его
руководитель Марат Хуснуллин.
Протяженность линий московского метро удвоится к 2020 году по сравнению с
2011-м. Это настоящий прорыв в строительстве подземки. Об успехах и планах столичного
Стройкомплекса в интервью "Российской газете" рассказал его
руководитель Марат Хуснуллин.
В 2011-м году была принята грандиозная программа развития столичной
подземки, равной которой по масштабам нет ни в одной стране, напомнил заммэра. В
соответствии с ней к 2020 году планировалось построить 150 километров новых
линий и 75 станций. На сегодняшний день уже построено более 120 километров и 64 станции. Проектируется и
строится еще 50 станций и 200 километров линий.
"Если
вспомнить, что в начале работы протяженность подземки в Москве была 292
километра, то выполнив начатое, мы практически удвоим протяженность московского
метро", – Хуснуллин.
2018 год
обещает стать рекордным: он будет ознаменован открытием 24 станций, первыми
восемью из которых москвичи уже пользуются. В конце августа – начале сентября планируется
открытие участка Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до
"Рассказовки". Это сразу семь станций, в таком количестве
одновременно Москва не сдавала ни разу за последние 20 лет.
До конца
года на схеме метро появится новая линия – Кожуховскоая. Ее первый отрезок от
"Некрасовки" до "Косино" откроется уже вот-вот. Станция
"Косино" станет большим пересадочным узлом: здесь можно будет перейти
на одноименную платформу Казанского направления железной дороги и станцию метро
"Лермонтовский проспект" фиолетовой ветки.
Параллельно
строится и следующий участок – от "Косино" до
"Нижегородской" – его планируется открыть в 2019, что существенно
разгрузит очень перегруженную подземку на юго-востоке столицы. Говоря о
северном направлении, Марат Хуснуллин обрадовал жителей сразу нескольких
районов.
"Откроем
станцию "Беломорская", ее сооружение по просьбам москвичей мы
откладывали, а потом по их же просьбам возобновили работы. Ведем их, не
закрывая движение на ветке, в технологические окна по ночам. Это немного
замедляет процесс, но уверен: к концу года станция будет готова", -
выразил уверенность Хуснуллин.
Одна из глубоких станций подземки – "Шереметьевская" – строится
сейчас на отметке 71 метр. По словам заместителя мэра, метростроевцы стараются
уйти от такого глубокого строительства та, где это технологически возможно. Но под Москвой есть немало мест, где
с точки зрения геологии невозможно построить станцию мелкого залегания.
Хуснуллин сообщил о планах строительства еще одной радиальной линии – Бирюлевской.
Также метро скоро придет и во Внуково.
"С "Улицы Новаторов" строим камеру съезда на Бирюлевскую линию -
она заложена в генплане Москвы. Точно так же с прицелом на перспективу не
меньше чем лет на 10 строим полноценный съезд на Рублево-Архангельское, а с
Калиниско-Солнцевской линии проектируем камеру съезда и стартовый котлован на
Внуково", – рассказал глава Стройкомплекса.
Что касается Новой Москвы, то ее жители тоже скоро смогут добираться до
центра города намного быстрее, чем сейчас. Метро придет на присоединенные
территории и дотянется до Троицка, что заметно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском, и на Киевском шоссе.