У жительницы Новокузнецка, которую убил бывший муж, остались пятеро детей. Ранее сообщалось, что у пары было четверо детей. Конфликт мог возникнуть как на бытовой почве, так и из-за разногласий в вопросах бизнеса.

У 42-летней Анны Цап, которую убил бывший муж, остались пятеро детей. Таковы уточненные данные. Ранее сообщалось, что у пары было четверо детей.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кемеровской области, в семье было пятеро детей: двое совершеннолетних от первого брака и трое младших, которые остались сиротами. Есть бабушка по линии отца. В настоящее время с родственниками работают сотрудники соцзащиты. Пока будет решаться вопрос о судьбе младших детей, они будут находиться в социально-реабилитационном центре.Днем 15 июня Юрий Калачев пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Увидев женщину на улице, он выстрелил в нее. Затем Калачев заперся в здании и покончил с собой. На месте происшествия была изъята гильза 12-го калибра. Там продолжают работу следователи и полицейские.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Причины конфликта выясняются. По некоторым данным, женщина не разрешала своему экс-супругу видеться с детьми, и из-за этого у них накануне произошла ссора. По другой информации, бывшие супруги были партнерами по бизнесу, и между ними существовали разногласия по рабочим вопросам.