В первую официальную поездку Меган Маркл в качестве герцогини Сассекской отправилась в компании королевы. Поклонники и эксперты внимательно следили за поведением новоиспеченных родственниц.

В первую официальную поездку Меган Маркл в качествегерцогини Сассекской отправилась в компании королевы. Поклонники иэксперты внимательно следили за поведением новоиспеченных родственниц.В графстве Чешир монарших особ встречали подданные ижурналисты. Торжественное мероприятие вызвало бурный интерес у поклонников повсему миру. Фанатов интересует, нашла ли герцогиня общий язык с бабушкой мужа.Специалист по языку тела Джуди Джеймс просмотрела снимки и видеозаписис мероприятия и отметила, что Меган постоянно поправляла волосы, чтоможет свидетельствовать о сильном нервном напряжении супруги принца Гарри. По мнению эксперта, Елизавета IIвсе еще наводит ужас на Меган."Королева выглядит очень уверенной, как и любая женщина, котораявыполняет эту работу всю свою жизнь. Чего не скажешь о Маркл – девушка кажетсянемного рассеянной. Взять хотя бы ее позу: голова опущена, волосы прячут лицо,заломленные руки – все говорит о том, что бывшая актриса очень стесняется ЕлизаветыII", – заявила Джуди.Психолог отметила, что королева была настроенадоброжелательно к родственнице. Обычно суровая Елизавета постоянно одаривала ее одобряющей иподбадривающей улыбкой.Специалист также отметила, что Маркл хорошо подготовилась ивыучила придворный этикет. "Она всегда держалась позади королевы и вела себяподчеркнуто сдержанно, – комментирует Джеймс. – Несколько раз Меган забылась иположила ногу на ногу, но в целом она справилась отлично"."Было здорово наблюдать за тем, как королева смеялась надшутками Меган. В этот момент ее ладони были скрещены – это говорит о том, чтоей комфортно в компании жены внука. В свою очередь Меган слегка наклонилась кЕлизавете и скрестила лодыжки – ее поведение символизирует открытость", – сообщилаДжеймс американскому изданию Cosmopolitan.