В первую официальную поездку Меган Маркл в качестве
герцогини Сассекской отправилась в компании королевы. Поклонники и
эксперты внимательно следили за поведением новоиспеченных родственниц.
В первую официальную поездку Меган Маркл в качестве
герцогини Сассекской отправилась в компании королевы. Поклонники и
эксперты внимательно следили за поведением новоиспеченных родственниц.
В графстве Чешир монарших особ встречали подданные и
журналисты. Торжественное мероприятие вызвало бурный интерес у поклонников по
всему миру. Фанатов интересует, нашла ли герцогиня общий язык с бабушкой мужа.
Специалист по языку тела Джуди Джеймс просмотрела снимки и видеозаписи
с мероприятия и отметила, что Меган постоянно поправляла волосы, что
может свидетельствовать о сильном нервном напряжении супруги принца Гарри. По мнению эксперта, Елизавета II
все еще наводит ужас на Меган.
"Королева выглядит очень уверенной, как и любая женщина, которая
выполняет эту работу всю свою жизнь. Чего не скажешь о Маркл – девушка кажется
немного рассеянной. Взять хотя бы ее позу: голова опущена, волосы прячут лицо,
заломленные руки – все говорит о том, что бывшая актриса очень стесняется Елизаветы
II", – заявила Джуди.
Психолог отметила, что королева была настроена
доброжелательно к родственнице. Обычно суровая Елизавета постоянно одаривала ее одобряющей и
подбадривающей улыбкой.
Специалист также отметила, что Маркл хорошо подготовилась и
выучила придворный этикет. "Она всегда держалась позади королевы и вела себя
подчеркнуто сдержанно, – комментирует Джеймс. – Несколько раз Меган забылась и
положила ногу на ногу, но в целом она справилась отлично".
"Было здорово наблюдать за тем, как королева смеялась над
шутками Меган. В этот момент ее ладони были скрещены – это говорит о том, что
ей комфортно в компании жены внука. В свою очередь Меган слегка наклонилась к
Елизавете и скрестила лодыжки – ее поведение символизирует открытость", – сообщила
Джеймс американскому изданию Cosmopolitan.