В деле об аресте в Дубае яхты российского предпринимателя Фархада Ахмедова последнее время стал акцентироваться религиозный аспект. Напомним, что яхта была арестована коммерческим судом Дубая, который находится в юрисдикции английского права, на основании решения суда Лондона по бракоразводному процессу между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми. Это само по себе нонсенс, поскольку бракоразводный процесс относится к семейному праву. Решения по нему полномочны принимать суды общей юрисдикции ОАЭ, а не коммерческий суд.
В деле об аресте в Дубае яхты российского предпринимателя Фархада Ахмедова последнее время стал акцентироваться религиозный аспект. Напомним, что яхта была арестована коммерческим судом Дубая, который находится в юрисдикции английского права, на основании решения суда Лондона по бракоразводному процессу между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми. Это само по себе нонсенс, поскольку бракоразводный процесс относится к семейному праву. Решения по нему полномочны принимать суды общей юрисдикции ОАЭ, а не коммерческий суд.
На днях
Совместный юридический комитет Международного финансового центра Дубая
заявление адвокатов Татьяны Ахмедоввой,
в котором содержалось требование оставить дело, касающееся ее прав на
яхту Luna, на рассмотрение судов МФЦД.
Это
означает, что тяжба может быть продолжена в традиционном суде. ОАЭ – страна
мусульманская и суды общей юрисдикции основываются на шариатском праве. Этим
объясняется упреждающий информационный удар юристов и пиарщиков Татьяны
Ахмедовой. Недавно в авторитетном издании "Нью Йорк таймс" вышла большая
статья, в которой приводятся цитаты интервью Татьяны Ахмедовой. Она заявила,
что Фархад Ахмедов заходил в мечети только как турист, а за годы совместного
проживания ей не доводилось видеть его на молитвенном коврике.
Но, похоже,
что авторы этого фейка ошиблись в расчетах. Они исходили из того, что нормы
шариата – это нечто особенное, специфическое и нужно произвести впечатление на
судей. На самом деле, в данном случае речь идет о нормах общечеловеческой
морали, которые отражены во всех мировых религиях. Фархад Ахмедов развелся с
Татьяной после ее собственного признания в супружеских изменах. Татьяна даже не
стеснялась приводить любовника домой, пока муж работал в Сибири. Даже, если бы
Ахмедов был не мусульманином, а христианином или буддистом, то супружеская
измена все равно считалась бы тяжким проступком.
Развод в
мировых религиях считается грехом и допустим лишь по очень веским причинам.
Одна из главных – это измена, или, говоря церковным языком, прелюбодеяние.
Например, в Евангелии прелюбодеяние является единственной причиной развода. В
иудаизме прелюбодеяние каралось смертью. Такое же суровое наказание
предусмотрено и в исламе. В настоящее время практики мировых религий стали
существенно гуманнее. Теперь вместо смерти наказанием за прелюбодеяние стал
развод. В православии главной причиной, по которой церковный брак может быть
расторгнут, является прелюбодеяние. В соответствии с исламом именно
прелюбодеяние является единственной оправданной и законной причиной развода.
Таким
образом, в части супружеских измен нормы морали едины для всех мировых религий.
Они являются основой института брака, института семьи. Как говорил Карл Маркс:
"Семья – ячейка общества". Даже атеисты должны придерживаться общепринятых принципов
морали. В противном случае разрушается семья. А когда разрушению подвергается
множество таких "ячеек общества", то деградирует и весь социум. Поэтому речь
идет не о богословском споре, а о нормах порядочности, без которых невозможны
семейные отношения. Татьяна Ахмедова бесцеремонно нарушила эти нормы. Фархад
Ахмедов посчитал брак разрушенным и развелся с Татьяной, но ради совместных
детей продолжал щедро ее финансировать. Однако Татьяне этого показалось мало и
она с помощью своих адвокатов начала "охоту" на имущество бывшего супруга.
Судебные
тяжбы и споры будут еще продолжаться. Но моральная оценка поведению Татьяны
Ахмедовой выносится обществом уже сейчас. Как ни пытаются специалисты по пиару
найти оправдание ее действиям, общий информационный фон складывается явно не в
ее пользу.