В деле об аресте в Дубае яхты российского предпринимателя Фархада Ахмедова последнее время стал акцентироваться религиозный аспект. Напомним, что яхта была арестована коммерческим судом Дубая, который находится в юрисдикции английского права, на основании решения суда Лондона по бракоразводному процессу между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми. Это само по себе нонсенс, поскольку бракоразводный процесс относится к семейному праву. Решения по нему полномочны принимать суды общей юрисдикции ОАЭ, а не коммерческий суд.

В деле об аресте в Дубае яхты российского предпринимателя Фархада Ахмедова последнее время стал акцентироваться религиозный аспект. Напомним, что яхта была арестована коммерческим судом Дубая, который находится в юрисдикции английского права, на основании решения суда Лондона по бракоразводному процессу между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми. Это само по себе нонсенс, поскольку бракоразводный процесс относится к семейному праву. Решения по нему полномочны принимать суды общей юрисдикции ОАЭ, а не коммерческий суд.На дняхСовместный юридический комитет Международного финансового центра Дубаязаявление адвокатов Татьяны Ахмедоввой,в котором содержалось требование оставить дело, касающееся ее прав наяхту Luna, на рассмотрение судов МФЦД.Этоозначает, что тяжба может быть продолжена в традиционном суде. ОАЭ – странамусульманская и суды общей юрисдикции основываются на шариатском праве. Этимобъясняется упреждающий информационный удар юристов и пиарщиков ТатьяныАхмедовой. Недавно в авторитетном издании "Нью Йорк таймс" вышла большаястатья, в которой приводятся цитаты интервью Татьяны Ахмедовой. Она заявила,что Фархад Ахмедов заходил в мечети только как турист, а за годы совместногопроживания ей не доводилось видеть его на молитвенном коврике.Но, похоже,что авторы этого фейка ошиблись в расчетах. Они исходили из того, что нормышариата – это нечто особенное, специфическое и нужно произвести впечатление насудей. На самом деле, в данном случае речь идет о нормах общечеловеческойморали, которые отражены во всех мировых религиях. Фархад Ахмедов развелся сТатьяной после ее собственного признания в супружеских изменах. Татьяна даже нестеснялась приводить любовника домой, пока муж работал в Сибири. Даже, если быАхмедов был не мусульманином, а христианином или буддистом, то супружескаяизмена все равно считалась бы тяжким проступком.Развод вмировых религиях считается грехом и допустим лишь по очень веским причинам.Одна из главных – это измена, или, говоря церковным языком, прелюбодеяние.Например, в Евангелии прелюбодеяние является единственной причиной развода. Виудаизме прелюбодеяние каралось смертью. Такое же суровое наказаниепредусмотрено и в исламе. В настоящее время практики мировых религий сталисущественно гуманнее. Теперь вместо смерти наказанием за прелюбодеяние сталразвод. В православии главной причиной, по которой церковный брак может бытьрасторгнут, является прелюбодеяние. В соответствии с исламом именнопрелюбодеяние является единственной оправданной и законной причиной развода.Такимобразом, в части супружеских измен нормы морали едины для всех мировых религий.Они являются основой института брака, института семьи. Как говорил Карл Маркс:"Семья – ячейка общества". Даже атеисты должны придерживаться общепринятых принциповморали. В противном случае разрушается семья. А когда разрушению подвергаетсямножество таких "ячеек общества", то деградирует и весь социум. Поэтому речьидет не о богословском споре, а о нормах порядочности, без которых невозможнысемейные отношения. Татьяна Ахмедова бесцеремонно нарушила эти нормы. ФархадАхмедов посчитал брак разрушенным и развелся с Татьяной, но ради совместныхдетей продолжал щедро ее финансировать. Однако Татьяне этого показалось мало иона с помощью своих адвокатов начала "охоту" на имущество бывшего супруга.Судебныетяжбы и споры будут еще продолжаться. Но моральная оценка поведению ТатьяныАхмедовой выносится обществом уже сейчас. Как ни пытаются специалисты по пиарунайти оправдание ее действиям, общий информационный фон складывается явно не вее пользу.