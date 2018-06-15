Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама упустил Крым, потому что президент РФ Владимир Путин не уважал ни его, ни США. Заявление Трампа транслировал канал CNN.

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник Барак Обама "упустил Крым", потому что президент РФ Владимир Путин не уважал ни его, ни США. Заявление Трампа транслировал канал CNN.Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на свои источники сообщил еще об одном заявлении Трампа о Крыме – президент США считает, что полуостров принадлежит России, потому что все его жители говорят по-русски. Об этом он заявил остальным лидерам G7 за ужином на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Трамп также назвал Украину "одной из самых коррумпированных стран в мире" и задался вопросом, почему лидеры "семерки" поддерживают Киев.После этого заявления депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская пригласила Трампа посетить полуостров. Отказ Белого дома комментировать заявления президента депутат назвала реакцией трусов, передает ТАСС."Президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления", — сказала Поклонская, добавив, что этой поездкой Трамп может показать себя миру как самостоятельного и порядочного политика.Между тем, председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Западу рано или поздно придется признать воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом. Он также выразил надежду, что слова Трампа о российском Крыме не были шуткой, а наоборот – стали "проблеском здравого смысла".