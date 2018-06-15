Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным уже в ближайшем будущем.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным уже в ближайшем будущем."Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?" — обратился к главе администрации США ведущий новостной программы телеканала Fox."Мы можем", — ответил на это Трамп, передает ТАСС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, обсуждаются ли конкретные даты возможной встречи двух президентов, отметила, что вопросы саммитов — это прерогатива администрации президента, пресс-службы и других представительств."Я вам могу сказать, что Россия и российские, и американские коллеги находятся в тесном контакте по целому ряду вопросов", — добавила она, передает РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали в качестве возможного места встречи Вену.