Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном теперь существует хорошая химия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном теперь существует "хорошая химия".Как передает РИА Новости, об этом глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что сейчас между ним и руководителем Северной Кореи установились фантастически хорошие отношения.Трамп отметил, что вскоре начнется денуклеаризация (сокращение ядерных арсеналов) КНДР.Историческая встреча произошла 12 июня на первом в истории саммите между США и КНДР в Сингапуре, где стороны достигли ряда договоренностей. В частности, стороны заявили о необходимости продолжать диалог, чтобы установить мира на Корейском полуострове, США пообещали прекратить совместные с Южной Кореей военные учения, а КНДР, в свою очередь, обязался уничтожить полигон для испытаний ракетных двигателей.