Наставник футбольной сборной Египта Эктор Купер перед стартовым матчем своей команды на чемпионате мира против соперников из Уругвая сообщил журналистам, что на поле может выйти лидер фараонов Мохамед Салах, травмированный в финале Лиги чемпионов.

Наставник футбольной сборной Египта Эктор Купер перед стартовым матчем своей команды на чемпионате мира против соперников из Уругвая сообщил журналистам, что на поле может выйти лидер "фараонов" Мохамед Салах, травмированный в финале Лиги чемпионов."Салах очень хорошо себя чувствует, — цитирует аргентинского специалиста ТАСС. – Он быстро восстановился, мы обращаем на него большое внимание. Он уже потренировался с нами, надо будет посмотреть, как пройдет последняя тренировка, и я могу заверить вас почти на 100 процентов, что он будет играть".По словам Купера, медики дают Салаху выбор – играть или нет: "Но я хорошо знаю его, уверен, что он не боится, не опасается. Риски всегда есть, отвернуться от этого нельзя, но с точки зрения его выхода на поле – если он решит выйти, то у него будут полные гарантии".Говоря о предстоящем матче, тренер Египта отметил, что легко его подопечным не будет: "Будем играть против сильной команды. Мы подготовились, все будет зависеть от нас, мы настроены на победу. Осталось немного времени, чтобы что-то поменять, включить что-то новое, но мы не боялись что-то корректировать, однако кардинально менять ничего не будем. Будем реалистами"."Мы не можем полностью контролировать человеческий фактор, мы не в силах его исправить. Никаких гарантий нет, все решает человеческий фактор, футбол – не математика", — заключил Купер, отвечая на вопрос о шансах команд.