Российская сборная обыграла соперников из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Кроме радости для болельщиков и всех россиян, матч подарил новый мем: Путин разводит руками и пожимает плечами.

Россия второй день празднует победу в матче открытия чемпионата мира. Российская сборная обыграла соперников из Саудовской Аравии — 5:0. В истории чемпионатов мира эта победа стала второй по количеству забитых мячей в матче открытия (на первом месте — матч Италия — США 1934 года, счет — 7:1).Как пишут многие издания, этот матч уже прозвали El Gasico, намекая, что на Россию и Саудовскую Аравию приходится четверть мировых запасов нефти.Кроме радости для болельщиков и всех россиян, матч подарил новый мем — Путин разводит руками и пожимает плечами. Президент России и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, а также президент ФИФА Джанни Инфантино наблюдали за матчем из одной VIP-ложи. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что Путин таким образом извиняется за нанесенное поражение. Пресс-секретарю президента пришлось объяснить, что жесты Путина были неправильно поняты. "Это просто эмоции! За победу в спорте не извиняются!" — сказал Песков.На фотографиях из Лужников видно, как менялось настроение высокопоставленных болельщиков.После первого забитого россиянами мяча Путин и принц пожали друг другу руки. Пользователи Интернета тут же предположили, что они заключили пари.В заключение — уже после пятого забитого матча — российский президент обнял своего гостя и они вместе покинули трибуну.