Жители Незалежной резко отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что полуостров является российским. В соцсетях по этому поводу разразился настоящий скандал.

Жители Незалежной резко отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что полуостров является российским. В соцсетях по этому поводу разразился настоящий скандал.Украинцы не на шутку обиделись на американского лидера. Причем, до такой степени, что предположили, что он – "бот Путина", поскольку "слово в слово повторяет все кремлевские методички". Так считает украинский журналист Айдер Муждабаев. "Открыта дорога к Третьей мировой (гибридной) войне", – написал он Facebook.Его коллега Аркадий Бабченко также возмутился словами Дональда Трампа. "Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым – российский, потому что все жители там говорят по-русски... Я считаю Брайтон Бич тоже российской, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски", – прокомментировал высказывание американского лидера журналист Незалежной. "Трампу можно ляпать все, что угодно, он старенький и умственно неполноценный. Будем надеяться, что все важные решения принимают совершенно другие люди", – снисходительно отметил один из пользователей соцсети.В свою очередь Белый дом отказался комментировать слова Трампа о российском Крыме. Так, пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс заявила, что не располагает такой информацией. "Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие", – цитирует СандерсОтметим, об инциденте сообщили дипломатические источники, сославшись на речь Трампа на саммите G7.Ранее издание BuzzFeed Newsтакже сообщило о том, что американский президент назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире.