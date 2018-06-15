Киеву не дает покоя тот факт, что долгожданный ЧМ-2018 стратовал без нареканий и теперь дарит радость тысячам болельщиков по всему миру. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что футбольные фанаты из Незалежной должны испортить праздник всем гостям России.

Киеву не дает покоя тот факт, что долгожданный ЧМ-2018 стратовал без нареканий и теперь дарит радость тысячам болельщиков по всему миру. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что футбольные фанаты из Незалежной должны испортить праздник всем гостям России.Чиновник отметил, что украинцы планируют некие акции таким образом, чтобы у каждого, кто едет в Россию на матчи мундиаля, испортилось впечатление о празднике. При этом Климкин отметил, что прекрасно понимает желание граждан Незалежной поддержать свою команду.Тем не менее, чиновник с задором сектанта внушал болельщикам, что те едут в Россию не ради празднования Кубка мира, а для того, чтобы нанести максимальный вред торжеству, передает сайт "Украинские новости". "Футбольный праздник мы им должны испортить", – резюмировал он.По иронии судьбы, в Киеве сообщили, что бойкотировать ЧМ-2018 не могут по финансовым соображениям. Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины рассказал, что в стране вынуждены транслировать чемпионат мира по футболу в России, чтобы не потерять возможность показать следующий ЧМ в Катаре в 2022 году.Контракт на трансляции был заключен с Европейским союзом вещателей еще до массового бойкота на Украине мундиаля. Отказавшись выполнять контракт, телеканал "попал" на крупную сумму денег. После выплаты долга Украина может надеяться на показ ЧМ-2020.Напомним, что мундиаль проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем матче отечественные футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Египта. Матч пройдет 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.