Компания Microsoft начала тестировать умную клавиатуру SwiftKey, встроенную в операционную систему Windows 10. Воспользоваться новой функцией могут участники программы Windows Insiders, установившую самую последнюю публичную бета-версию десятки (сборка 17692).

Компания Microsoft начала тестировать "умную" клавиатуру SwiftKey, встроенную в операционную систему Windows 10. Воспользоваться новой функцией могут участники программы Windows Insiders, установившую самую последнюю публичную бета-версию "десятки" (сборка 17692).SwiftKey, купленная Microsoft в начале 2016 года, занимается разработкой "интеллектуальных" клавиатур для Android и iOS. Программа задействует нейронные сети для предсказания и коррекции ввода текста, умеет сравнивать слова и понимать связь между ними, а также способна заканчивать фразы словами, которые прежде она никогда не встречала.Windows-версия SwiftKey также будет включать в себя функцию автокоррекции и угадывания слов, которые хочет ввести человек. Быстрые кнопки SwiftKey появятся и на виртуальной клавиатуре, когда устройство находится в режиме планшета.SwiftKey в превью-версии Windows 10 (рабочее название — Redstone 5) поддерживает семь языков: русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и португальский. Релиз следующего крупного обновления ОС намечен на осенью.∎Microsoft исправит обновление Windows 10, "убивающее" Chrome читайте такжеКроме SwiftKey, апдейт Windows привнесет изменения в игровую панель Game Bar: на ней будут отображаться частота кадров в секунду, уровень нагрузки на центральный процессор, оперативную память и видеокарту. Также у пользователей появится больше возможностей по настраиванию текста в Windows-приложениях, а браузер Microsoft Edge начнет блокировать видеоролики со звуком, воспроизводящиеся автоматически.